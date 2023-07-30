İzmir Güzelbahçe'de Orman Yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Yaka Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Güzelbahçe Yaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR