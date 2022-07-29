İzmir gündem: MHP İzmir İl Teşkilatı, 2023 seçimleri için saha çalışmasına başladı - Haberler

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İzmir gündem: MHP İzmir İl Teşkilatı, 2023 seçimleri için saha çalışmasına başladı

İzmir gündem: MHP İzmir İl Teşkilatı, 2023 seçimleri için saha çalışmasına başladı

İzmir haberleri: MHP İzmir İl Başkanlığının, 2023 seçimlerine yönelik ilçelerde saha çalışması başlattığı bildirildi.

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MHP İzmir İl Başkanlığının, 2023 seçimlerine yönelik ilçelerde saha çalışması başlattığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe ziyareti yaparak vatandaşlarla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tamer Osmanağaoğlu, 2023 seçimleri için çalışma temposunu gün geçtikçe hızlandıracaklarını vurguladı.

İzmirlilerin MHP'ye verdiği desteğin artacağına inandıklarını kaydeden Osmanağaoğlu, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı, üniter devlet yapımızdaki hassasiyeti ve Atatürk ilkelerine bağlılığının zaten İzmirli hemşehrilerimiz tarafından takdir edildiğini çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde hükümetin alacağı tedbirlerle ekonomik olarak daha da güçleneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu da saha çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve esnafla bir araya geldiklerini belirtti.

İzmir'de görevde olan CHP'li belediyelerin halka hizmetten uzak olduğunu öne süren Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki ülkemiz önemli ve zor bir dönemden geçerken yerel hizmetlerde de İzmir'de görevde olan CHP belediyeleri halkımıza hizmette çok uzak. Körfezimizin durumu, İzmir'i saran koku ve yollarımızın bakımsızlığı gerçekten hemşehrilerimizin yaşam standartlarını kötü yönde etkiliyor. İzmir'de hizmet bekleyen o kadar çok alan varken, CHP'li yerel yöneticilerin hizmetten uzak olması İzmir'e yakışmıyor. MHP'liler olarak Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse içinde yaşadığımız İzmir de bizim için o kadar önemlidir."

İl Başkanı Veysel Şahin ise Gaziemir, Konak, Buca, Balçova, Karabağlar ve Karşıyaka'da hafta boyunca gerçekleştirdikleri saha çalışmasını 30 ilçede sürdüreceklerini aktardı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Kalyoncu Veysel Şahin İzmir Güncel Haberler

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