İzmir gündem: Kemalpaşa'da "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı Güncel Haberler İzmir haber: Etkinlik için toplanan öğrenciler Yaya geçidinin kırmızıya boyanması Öğrencilerin yaya geçidinden geçişi Sürücülere broşür dağıtımı İZMİR - Kemalpaşa'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik için toplanan öğrenciler Yaya geçidinin kırmızıya boyanması Öğrencilerin yaya geçidinden geçişi Sürücülere broşür dağıtımı İZMİR - Kemalpaşa'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz Güncel Haberler

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