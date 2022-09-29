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İzmir gündem: Kemalpaşa'da "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı

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İzmir haber: Etkinlik için toplanan öğrenciler Yaya geçidinin kırmızıya boyanması Öğrencilerin yaya geçidinden geçişi Sürücülere broşür dağıtımı İZMİR - Kemalpaşa'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik için toplanan öğrenciler

Yaya geçidinin kırmızıya boyanması

Öğrencilerin yaya geçidinden geçişi

Sürücülere broşür dağıtımı İZMİR - Kemalpaşa'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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