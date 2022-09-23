İzmir haberi | Kemalpaşa'da bir evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 170/1 sokakta K.Ö'nün kullandığı 42 E 2565 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada yaklaşık 1 metrelik duvardan düşerek bir evin bahçesine devrildi.
Otomobilden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel