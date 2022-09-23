İzmir haberi | Kemalpaşa'da bir evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 170/1 sokakta K.Ö'nün kullandığı 42 E 2565 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada yaklaşık 1 metrelik duvardan düşerek bir evin bahçesine devrildi. Otomobilden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz İzmir Güncel Haberler

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