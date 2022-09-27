İzmir gündem: İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu Güncel Haberler İzmir haberler: İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı. İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( Tsk ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Güngör İzmir TSK Güncel Haberler

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