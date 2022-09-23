Sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı Güncel Haberler İzmir'in Foça ilçesinde deniz kıyısında Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedi bulundu. İzmir'in Foça ilçesinde deniz kıyısında Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, sabah ilçedeki özel bir plajın sahiline vurmuş erkek cesedine rastlayan vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, cesedin Filistin uyruklu A.H'ye (19) ait olduğunu belirledi. Ceset, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, gece Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, alınan acil yardım çağrısı sonrası cesedin bulunduğu yere yakın konumda bir yelkenli bulduğu da öğrenildi. İçinde kimse bulunmayan yelkenlinin bir miktar su aldığı kaydedildi. Cesetle yelkenlinin bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve kıyılarda da tarama çalışması yürütüyor. Kaynak: AA / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Filistin İzmir Güncel Haberler

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