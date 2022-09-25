8 ton etil alkol ele geçirildi Güncel Haberler İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi. İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dezenfektan adı altında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca'daki bir iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı. Aramalarda kolilere konulmuş bidonlar içinde toplam 8 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bağış Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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