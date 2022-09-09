İzmir gündem: İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında 2 hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Sahil güvenlik botu ekibi, durdurdukları iki botta 75 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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