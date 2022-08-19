İzmir gündem: İzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir haberine göre Urla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarınca lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botunca durdurulan hareketli lastik bottaki 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarılırken yine aynı ilçe açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.