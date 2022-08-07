İzmir gündem: Hande Yener, Aliağa'yı salladı

Aliağa Belediyesi'nin düzenlediği 'Aliağa Sanat Günleri'nin 6. haftasında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, şarkılarıyla sevenlerini coştururken sahne performansıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkında 'Aykut Enişte 2' filmiyle başlayan 'Aliağa Sanat Günleri'nin 6. haftasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenen 'Elif'in Düşleri' isimli animasyon gösterim çocuklara keyifli anlar yaşattı. Helvacı Meydanda sinemaseverlerle buluşan 'Ailecek Şaşkınız' isimli komedi filmi ise büyükten küçüğe ilgi gördü.

Aliağa Sanat Günleri Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimleri Melis Birkan ve Caner Cindoruk'un birlikte rol aldığı 'Yeni Bir Şarkı' isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda yoğun ilgi gören tek perdelik oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tiyatroseverlerle birlikte izledi. Birkan ve Cindoruk'un performansları oyun sonunda ayakta alkışlanırken Başkan Acar, Aliağa Sanat Günlerine katılımlarından dolayı ünlü sanatçılara teşekkür etti.

Hande Yener sahne aldı

Aliağa Sanat Günlerinde şarkılarıyla olduğu kadar imajıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Yener'in muhteşem konseriyle final yaptı. Yaz Konserleri çerçevesinde Avcı Ramadan Parkında sevenlerinin karşısına çıkan sanatçıyı dinlemek için konser alanına binlerce müziksever akın etti. Kostümüyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan sanatçı sahneye profesyonel dansçılar eşliğinde çıktı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla, sekiz kişilik dans ekibi ise koreografileriyle izleyenleri hayran bıraktı.

Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sanat Günlerine katılımlarından dolayı Hande Yener'e teşekkür ederek Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan tarihi helvacı kilimi hediye etti. Başkan Serkan Acar, "En büyük teşekkürü sanata ve sanatçıya her daim sahip çıkan, tüm etkinliklerimizde yanımızda olarak bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aliağalılara ediyorum" dedi.

(İHA)