İzmir gündem haberleri: Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ve özel okullar dahil olmak üzere 2 bin 496 okul ve eğitim kurumunda 30 bin 151 derslik bulunduğunu, 56 bin 79 öğretmenin görev yaptığını kaydetti.

Eğitim kalitesi iyi durumda olan İzmir'de 738 bin 273 öğrenciye çok daha iyi hizmet sunulacağını ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Temel eğitim hizmetlerinde okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı Eylül 2021'de yüzde 69 iken Ağustos 2022 sonu itibarıyla bu oranı yüzde 90'a ulaştırmış bulunuyoruz. 5 yaş seviyesinde 49 bin 177 öğrencinin okullaşması sağlandı. Kapalı durumdayken açılması uygun görülen köy okullarından 26 ilkokul hizmete alındı. Bu okullar için kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığımızdan 16 milyon 323 bin 800 lira ödenek gönderildi. 10 Bin Okul Projesi kapsamında 397 okulumuza materyal ve donatım destekleri sağlandı."

Depreme karşı dayanıksız olduğu için boşaltılan 122 okuldan 17'sinin yeniden yapıldığını aktaran Köşger, "Geriye kalan 48 okulumuzdan 20'si adına ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Yık-Yap kapsamı haricinde 24 okul olmak üzere 2020 yılından itibaren ilimizde toplam 41 okul daha eğitim öğretime kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle bazı okullarda güçlendirme faaliyetlerinin yapıldığını aktaran Köşger, 3 okulun işlemlerinin tamamlandığını, güçlendirme çalışmaları devam eden 10 okulun da eylül ayında teslim alınacağını, bazı okullarda ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Köşger, İzmir'deki okullara yönelik destek hizmetlerine ilişkin de toplam 48 milyon 428 bin 639 lira ödenek gönderildiğini, İŞKUR kapsamında 2 bin 980 temizlik görevlisinin okullarda göreve başlayacağını kaydetti.