İzmir haberleri... Tahıl koridoru sayesinde Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye geliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM) 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemisinin Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre uzun süredir Ukrayna'da mahsur kalan Türk bayraklı Polarnet ile Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

DGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ile Türk sahipli Navistar gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." - ANKARA