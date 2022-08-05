İzmir haberleri... Tahıl koridoru sayesinde Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri... Tahıl koridoru sayesinde Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye geliyor

İzmir haberleri... Tahıl koridoru sayesinde Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye geliyor

İzmir haberleri: Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM) 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemisinin Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM) 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ve Türk sahipli Navistar gemisinin Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre uzun süredir Ukrayna'da mahsur kalan Türk bayraklı Polarnet ile Türk sahipli Navistar gemileri Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

DGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı Polarnet ile Türk sahipli Navistar gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Denizcilik Ukrayna Türkiye Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title