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İzmir gündem haberleri: Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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İzmir gündem haberleri: Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri iki ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C, H.C. ve E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1,5 kilo esrar, 10 gram metamfetamin ve 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş Kiraz İzmir Güncel Haberler

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