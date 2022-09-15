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İzmir gündem haberleri... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonlarında Hint keneviri ve sentetik ecza ele geçirildi

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İzmir gündem haberleri... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonlarında Hint keneviri ve sentetik ecza ele geçirildi

İzmir gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 25 kök Hint keneviri ile 150 sentetik ecza yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 25 kök Hint keneviri ile 150 sentetik ecza yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 5 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 kök Hint kenevir, 150 sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, 2 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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