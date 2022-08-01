İzmir gündem haberleri: Ödemiş'te otomobil çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi İzmir haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki Emine Çakar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki Emine Çakar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ödemiş Devlet Hastanesinde iki gündür tedavi gören Çakar, yaşam savaşını kaybetti. Çakar'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. Akıncılar Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi yaya geçidi üzerinde, 30 Temmuz'da karşıya geçmeye çalışan Çakar'a Murat T'nin kullandığı 35 BDG 351 plakalı otomobil çarpmış, yaralanan Çakar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Güncel AA / Turgay Konuralp Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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