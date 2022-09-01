İzmir gündem haberleri | Ödemiş'te ormanlık alanda ekili Hint keneviri ele geçirildi
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İzmir haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaz Mahallesi Kızasılan mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı.
Drone desteğiyle yaya olarak yapılan aramada ormanlık alanda 3 bölgede 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel