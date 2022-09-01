İzmir gündem haberleri | Ödemiş'te ormanlık alanda ekili Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler İzmir haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ödemiş İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaz Mahallesi Kızasılan mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı. Drone desteğiyle yaya olarak yapılan aramada ormanlık alanda 3 bölgede 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Jandarma Ödemiş İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir gündem haberleri | Ödemiş'te ormanlık alanda ekili Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.