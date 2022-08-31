İzmir gündem haberleri... İzmirli balıkçılardan yeni av sezonu kutlaması; 500 kasa balık dağıtıldı

İzmir habere göre İZMİRLİ balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek ve midye dolma dağıtıp, horon oynayarak kutladı.

İZMİRLİ balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek ve midye dolma dağıtıp, horon oynayarak kutladı. Ayrıca gece özel izinle tutulan 500 kasa balık, halka dağıtıldı. Balıkçılar, yeni av sezonu için bu gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacak.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de endüstriyel avcılık yapılan balıkçı gemileri için 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bugün saat 00.00 itibarıyla bitiyor. Yeni sezon için balıkçılar, yasak döneminde ağlarını ve teknelerini tamir etti. 'Vira bismillah' diyecek olan İzmirli balıkçılar, yeni sezon için açılış töreni düzenledi. İzmir Ticaret Odası tarafından Güzelbahçe Balıkçılar Limanı'nda yapılan törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, belediye, siyasi parti ve sektör temsilcileriyle bölge halkı katıldı.