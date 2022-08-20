İzmir gündem haberleri | İzmir İktisat Kongresi binasının ihalesi gerçekleştirildi

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, yeniden inşa edilecek olan İzmir İktisat Kongresi binasının ihalesinin gerçekleştiğini belirtti. 1923'te hizmete alınan binanın, İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun inşa edileceğini ifade eden Köşger, "Kongreyi 100'üncü yılında orijinal binasında yapmak için bütün hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 1979 yılında yıkılan ve yeniden inşa edilecek olan İzmir İktisat Kongresi binasının ihalesinin dün gerçekleştiğini belirtti. Proje kapsamında 1923'te hizmete alınan binanın, İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor. Vali Köşger yaptığı açıklamada, "İhale gerçekleşti. İnşallah 17 Şubat tarihine yetiştireceğiz. Kongreyi 100'üncü yılında orijinal binasında yapmak için bütün hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin önümüzdeki yüzyılının projelendirileceği kapsamlı ve içerikli kongre hazırlığı devam ediyor. Bütün sektör temsilcilerinin olacağı kongreyi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına varmadan yakında 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunu idrak edeceğiz. İzmir'in kurtuluşu aslında işgalin sona ermesini ifade ediyor. Dolayısıyla şimdi güzel bir projeyi buradan duyurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 1923 yılında Birinci İktisat Kongresi toplandı. İstiklalimizi kazanmamızın arkasından Türkiye'nin ekonomik modeli masaya yatırıldı. Üzerinden yüz yıl geçti. Birinci İktisat Kongresi'nin toplandığı yerde yüzüncü yıl münasebetiyle yeni bir iktisat kongresi toplantısı gerçekleştirilecek. İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği bina 1976'da yıkılmıştı. Otopark yapılmak üzere yıkılmıştı. Şimdi yapılan şey o alanın aynen birinci tarihi tescilli bina olarak aslına uygun olarak yapılması ve yapılan bu binada kongrenin toplanmasıdır. Böylece İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı bina tekrar kazandırılmış olmakla kalmayacak İzmir ve Türkiye'nin geleceği, ekonomisi enine boyuna ele alınacak. Değerli Valimiz bu çalışmalara öncülük ediyor."