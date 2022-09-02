İzmir gündem haberleri... İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı (2)

İzmir gündem haberi: TERRA MADRE İLE ANADOLU'NUN BEREKETİ YAYILACAKİzmir, bu yıl 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapıyor.

TERRA MADRE İLE ANADOLU'NUN BEREKETİ YAYILACAK

İzmir, bu yıl 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılışında yaptığı konuşmada küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmenin ilk adımını attıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugünden itibaren sütten elde ettiğimiz mamullerle onların ihracatçı olmasının ilk adımını atmış oluyoruz" dedi.

Terra Madre Anadolu İzmir, Kültürpark Lozan Kapısı girişinden itibaren oluşturulacak özel alanda düzenlenecek. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, çobanlar ve balıkçıların yer alacağı Terra Madre Anadolu İzmir'de, 10 gün boyunca farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, çalıştaylar, mutfak şovları düzenlenecek. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yollar tartışacak. Üreticiler bir araya gelerek sorunlarını konuşma fırsatı bulurken tüketiciler de ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak. Değişen gıda sistemleri bütüncül bir şekilde ele alınırken dünyanın lezzetleri İzmir ile İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.

Nevra UÇKAÇ- Kadir ÖZEN/ İZMİR,