İzmir gündem haberleri: İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası tutuklanan midibüs sürücüsünün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan midibüs şoförü Mustafa K, savcılık ifadesinde, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet ettiğini, bir süredir eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle araçta kaldığını anlattı.

Olay günü elini yıkamak için midibüsü park ettiği yerin karşısında bulunan bir kafeteryaya gittiğini ileri süren Mustafa K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Çıktığımda aracın yerinde olmadığını gördüm. Midibüsün çalındığını düşünerek çalıştığım şirkete haber verdim. Daha sonra yolun alt tarafında kaza olduğunu öğrenince o bölgeye gittim, aracımın dolmuşa çarptığını gördüm. Ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. Kaza sırasında sürücü koltuğunda yoktum, aracım park halindeyken kendiliğinden hareket ettikten sonra dolmuşa çarptı."

Trafik kazası

13 Eylül'de İzkent Mahallesi Egekent otobüs son duraklarında, 45 DK 304 plakalı midibüs, Mehmet Y'nin kullandığı 35 M 8536 plakalı dolmuşa çarpmış, kazada Bülent Ünal ve Gülizar Obuz Ocak hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında midibüsün sürücüsü Mustafa K. tutuklanmıştı.