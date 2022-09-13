İZMİR'DE BİNLERCE TARİHİ ESER YAKALANDI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir panelvan minibüste polis ekiplerince yapılan aramada Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir panelvan minibüste polis ekiplerince yapılan aramada Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkarılmak üzere Bursa'dan İzmir'e çok sayıda tarihi eser getirileceğini tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından panelvan minibüs Gaziemir ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerinde saklanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında G.A., Y.S., M.S. ve H.E. gözaltına alındı. Yakalanan tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.