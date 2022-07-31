İzmir gündem haberleri: İzmir'de serada çıkan yangın, ormana sıçradı (2)
İzmir haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
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KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel