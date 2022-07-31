İzmir gündem haberleri: İzmir'de serada çıkan yangın, ormana sıçradı (2) İzmir haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tolga TAHÇI/İZMİR, Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı İzmir Güncel Haberler

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