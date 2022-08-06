Motosikletler çarpıştı 4 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kerem Karacaoğlu (17) yönetimindeki 35 LEG 96 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde, Ümit Karakuş (29) idaresindeki 34 ZE 4070 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan Onur Odabaşı (17) ve Ferdi Duru (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel