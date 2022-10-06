İzmir gündem haberleri | İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir gündem haberi... İZMİR'de, öğleden sonra başlayacak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın yarın gece geç saatlere kadar etkili olması bekleniyor.

İZMİR'de, öğleden sonra başlayacak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın yarın gece geç saatlere kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayacak rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece geç saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.