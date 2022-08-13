Haber : İzmir gündem haberleri... İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberleri... İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi

 - Güncelleme:

İzmir gündem haberi | İzmir’in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı.

OBEN ULU

İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında beklerken eşi tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hanife Çakıcı, Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dikili Kadın Demokrasi Platformu üyeleri de cenazeye katılırken, "Yastayız, isyandayız" pankartı açıldı. Cenazede fenalık geçiren Hanife Çakıcı'nın annesi Nalan Karabulut ile babacı Mehmet Karabulut'a ambulansta müdahale edildi. Kadınların omuzlarında taşıdığı talihsiz kadın ağıtlarla toprağa verildi.

ANKA / Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title