İzmir gündem haberleri... İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi İzmir gündem haberi | İzmir’in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı. OBEN ULU İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı. Dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında beklerken eşi tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hanife Çakıcı, Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dikili Kadın Demokrasi Platformu üyeleri de cenazeye katılırken, "Yastayız, isyandayız" pankartı açıldı. Cenazede fenalık geçiren Hanife Çakıcı'nın annesi Nalan Karabulut ile babacı Mehmet Karabulut'a ambulansta müdahale edildi. Kadınların omuzlarında taşıdığı talihsiz kadın ağıtlarla toprağa verildi. ANKA / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler

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