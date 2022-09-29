İzmir gündem haberleri: İzmir'de "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı Güncel Haberler Edinilen İzmir haberine göre İzmir ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. İzmir ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki Melih Özakat İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve öğrenciler pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti. Vali Köşger, öğrencilere yol veren sürücülerle sohbet etti, yayaya öncelik verilmesi ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu. Trafikte yayalara daha saygılı olunması gerektiğini anlatan Köşger, şunları kaydetti: "Tüm sürücülerden isteğimiz dileğimiz şu; bir yaya ayağını attığı zaman akan trafiğin durması lazım. Bu saygıyı göstermemiz lazım, özellikle okul önlerinde çok daha dikkatli olmamız lazım. Tüm sürücülerin önceliği yayaya vermesini diliyoruz." Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlut Yıldız, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile okul müdürü ve öğrenciler katıldı. Ödemiş'te de Zafer İlkokulu önünde sürücülere ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Kemalpaşa'da Merkez Cumhuriyet İlkokulu, Bayındır'da Kazım Dirik İlkokulu, Aliağa'da Atatürk Ortaokulu önündeki yaya geçitleri düzenlenen etkinlikte kırmızıya boyandı. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Yavuz Selim Köşger İzmir Güncel Haberler

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