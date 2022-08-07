İzmir gündem haberleri | İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kalp masajıyla hayata döndürüldü İzmir haber... İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştı. İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştı. Yeni Foça Mahallesi'nde bulunan Yıldız Burnu sahilinde denize giren E.K, bir süre sonra suda kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan E.K'ye olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti. Sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen gence kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kalbi yeniden çalışan E.K, Foça Devlet Hastanesine ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Tezcan Ekizler İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir gündem haberleri | İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kalp masajıyla hayata döndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.