İzmir gündem haberleri | İzmir'de bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberleri | İzmir'de bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı

İzmir gündem haberleri | İzmir'de bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

 - Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kamu çalışanı E.Ö'nün boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ö, önceki gün kadının Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu D.Ö, tabancayla karısına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan E.Ö'nün daha önce de D.Ö. tarafından balkondan aşağıya atılarak yaralandığı öğrenildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Mersinli İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title