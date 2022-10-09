İzmir gündem haberleri... İzmir'de bir evdeki patlama sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir habere göre İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Kültür Mahallesi 277 Sokak'taki iki katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde bulunan 3 kişiyi dışarıya çıkardı. Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Aliağa İzmir Güncel Haberler

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