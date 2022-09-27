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Son dakika haberi! Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. (26) ile S.Y. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla S.Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. S.Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli H.B, bir süre sonra polise teslim oldu.

H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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