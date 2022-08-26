Son Dakika | İZMİR'DE 9,5 KİLO ESRARA 1 GÖZALTI Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği baskında 9 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği baskında 9 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C.'nin evi ile bahçesinde uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Harekete geçen ekipler, dün dron destekli operasyon yaptı. Polisin aramasında, 9 kilo 644 gram esrar ele geçirildi. M.C. gözaltına alınırken, esrara da imha edilmek üzere el koyuldu. M.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ödemiş Güncel Haberler Son Dakika

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