İzmir gündem haberleri | İzmir'de 5 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı Güncel Haberler İzmir habere göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobille çarptığı 1 çocuğun ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobille çarptığı 1 çocuğun ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. Limontepe Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Rasha Abdel Kader ve yanındaki 4 çocuğa çarparak 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Y'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. 7 Eylül'de yaşanan kazada Ayşe Y'nin (45) kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen 5 kişiye çarpmış, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş, diğerleri hastaneye kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Karabağlar Suriye İzmir Güncel Haberler

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