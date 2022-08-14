İzmir gündem haberleri... İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem
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Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'de 5.0 büyüklüğünde depremİzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem
İZMİR -İzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel