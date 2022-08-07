Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Operasyon yapılan araçtan arama görüntüleri Ele geçirilen tarihi eserler İzmir'de 191 tarihi eser ele geçirildi İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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Operasyon yapılan araçtan arama görüntüleri

Ele geçirilen tarihi eserler

İzmir'de 191 tarihi eser ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nadide eserler arasında gösterilen Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce teknik ve fiziki takip sonrası Buca'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Güncel

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