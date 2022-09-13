İzmir gündem haberleri: İzmir'de '100. Yıl Avukat Spor Oyunları'na Valilik Yasağı. İzmir Barosu: 'Bu Tavır, En Zarif Tabirle Ayıptır'

İzmir gündem haberine göre İzmir Barosu, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bin 200 avukatın katılımıyla düzenleneceği açıklanan 100. Yıl Avukat Spor Oyunları'na İzmir Valiliği tarafından izin verilmediğini duyurdu. İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Barosu'na karşı İzmir Valiliği'nce sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle ayıptır. Görünen o ki konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de karşımıza çıkmıştır" denildi.

İzmir Barosu, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bin 200 avukatın katılımıyla düzenleneceği açıklanan 100. Yıl Avukat Spor Oyunları'na İzmir Valiliği tarafından izin verilmediğini duyurdu. İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Barosu'na karşı İzmir Valiliği'nce sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle ayıptır. Görünen o ki konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir'de karşımıza çıkmıştır" denildi.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kentte tüm baroların üyelerinin katılımıyla 17-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 100. Yıl Avukat Spor Oyunları'na İzmir Valiliği'nden izin çıkmadı.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, valiliğin, Türkiye'deki barolardan bin 200 avukatın katılımıyla futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yapılması planlanan organizasyonun iptaline ilişkin hiçbir gerekçe sunmadığı belirtildi.

"GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI"

İzmir Barosu Yönetim Kurulu imzalı yazılı açıklama şöyle:

"Organizasyona dair valiliğe yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, valiliğin talimatı doğrultusunda; İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organizasyondan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz aranmış, kendilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış, saha ve salon organizasyonları tamamlanmış, hakem ücretleri dahi belirlenmiştir. Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından sorumlu yönetim kurulu üyemiz aranarak valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle saha ve hakem tahsisi yapamayacakları bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, varsa gerekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık bin 200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefonla da iletilmiştir.

"İZMİR VALİSİ, İNADIYLA AVUKATLARI ENGELLİYOR"

Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından başkanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebimiz de yanıtsız kalmıştır. A protokolde yer alan İzmir Barosu'na karşı İzmir Valiliği'nce sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle ayıptır. Görünen o ki konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir'de karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi yönetime değil, İzmir'deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür. İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla sadece spor yapmak isteyen avukatları engellemektedir. 4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine, avukatların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz. Zaman zaman söylemek zorunda kaldığımız gibi; kamu görevlilerinin bulunduğu makamlar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir."