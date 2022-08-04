İzmir gündem haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik "Çıplak Semazen" Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı

ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir'de geçen yıl sahne alan ve "çıplak semazen" eleştirileri getirilen, dünyaca ünlü Ziya Azazi'nin gösterisiyle ilgili yargılamada, mahkeme kararını verdi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı" iddiasıyla etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında verilen İzmir Valiliği'nin soruşturma iznini kaldırdı. Mahkeme, oybirliğiyle, sanatçının aynı dans gösterisini daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi etkinliklerinde sahnelediğine, soruşturma açmaya gerek olmadığına hükmetti.

İzmir'de 10 Eylül 2021 tarihinde dünyaca ünlü sanatçı Ziya Azazi tarafından dikkat çeken bir semazen gösterisi yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi" etkinliğinin gala yemeği sırasında Azazi, Mevlevi kültürünün önemli bir ritüeli olan Sema gösterisini modern bir koreografi ile sahneledi. Ancak, "Dervish In Progress" adlı dans gösterisi, bazı basın kuruluşlarının "çıplak semazen", "çıplak sema gösterisi" eleştirilerine neden oldu.

Bunun üzerine İzmir Valiliği, etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında; "görevi kötüye kullandıkları" gerekçesi ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verdi.

Tugay, Oruç ve Özer ise İzmir Valiliği'nin soruşturma iznine itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, dikkat çeken bir karar verdi. Savcılıkça soruşturma açılmasına gerek olmadığına hükmeden mahkemenin, oybirliği ile aldığı itiraza kapalı karar şöyle:

"Olayda; ön inceleme raporu ile de tespit edildiği üzere, aynı dans gösterisinin geçmiş yıllarda birçok defa TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile bakanlığa bağlı sanat kurumlarının yıllık sanat sezonu repertuvarına girdiği, eserinde aynı koreografi ile yer alan Ziya Azazi'nin Ankara, İzmir, Mersin, Antalya Devlet Opera ve baleleri sahnelerinde aynı dans gösterisi ile defalarca sahneye çıktığı, ayrıca adı geçenin TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında (Çin, Avusturya) ülkemizi aynı dans gösterisi ile temsil etmek üzere görevlendirildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve ilgili diğer sanat kurumlarının programlarında sıkça yer alan dans gösterisinin tercih sebebi olduğu, ayrıca anılan dans gösterisi ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir şikayetin olmadığı, kaldı ki Ziya Azazi'nin bütün gösterilerinde aynı şekilde dans ettiği, gala gecesine mahsus yapılan bir dans şekli olmadığı göz önüne alındığında, isnat edilen fiilden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphe bulunmadığı sonucuna varıldığından, itiraza konu soruşturma izni verilmesine ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmemiştir."