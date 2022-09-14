İzmir gündem haberleri... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti tarafından bir cadde, kültür merkezi veya tesise "Necip Fazıl Kısakürek" isminin verilmesi önergesi, oy çokluğuyla reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti tarafından bir cadde, kültür merkezi veya tesise "Necip Fazıl Kısakürek" isminin verilmesi önergesi, oy çokluğuyla reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi eylül ayı ikinci olağan toplantısı Fuar Kültürpark Alanı'ndaki yeni meclis toplantı salonunda Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan ve Necip Fazıl Kısakürek isminin bir cadde veya sokağa verilmesi önergesi komisyonlarda kabul edilmeyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hıdır Alptekin, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bugüne kadar gruplardan gelen isim önerilerine siyasi yaklaşmadıklarını belirten Alptekin, "Uygun olan önerileri oy birliğiyle geçirdik. Necip Fazıl isminin verilmiyor olmasının siyasi olduğunu düşünüyorum. Necip Fazıl ne kadar siyasi ise Nazım Hikmet ismi de o kadar siyasi. Genel Başkanın helalleşme misyonuna uygun davranmadığınızı düşünüyorum. Bu nedenle kararın tekrar gözden geçirilmesi için komisyonlara iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da önerinin neden kabul edilmediğini anlayamadıklarını söyleyerek, "Hukuk komisyonu üyesi CHP'li arkadaşların neden uygun görülmediğini, hukuki bir gerekçe mi var, siyasi bir gerekçe mi var yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır bir tesis yapamadı da ondan mı ismi verilemiyor bunu açıklarsa sevinirim." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da iyi niyetle verilmemiş bir önerge olduğunu düşündüklerini söyledi.

Aydın, önerge verilirken belediyenin yetkilerine bakılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu meclisin daha önce aldığı ilk kararlarına baksınlar. Bir tutarlılık sağlamaya çalıştık. Belediyenin kültür merkezlerine bir isim verilecekse bu yetki belediye idaresine aittir. Cadde, bulvar gibi yerlere isim vermek belediyenin yetkisindedir. Bu önergenin verilmesinin tek nedeni 6'lı masadaki 'helalleşme' tartışmalarını buraya getirmeye çalışmak."

Aydın'ın ardından tekrar söz alan Özgür Hızal, iyi niyetle verilen bir önergenin ret gerekçesini öğrenmek istediklerini, bunun altında hukuki bir gerekçe yoksa bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüklerini aktardı.

Hızal, şöyle konuştu:

"Siz bu önergeyi siyasi amaçlarla veriyorsunuz' derseniz ben buna niyet okuma ve art niyetlisiniz derim. Ben siyasi bir tartışma yapmak istesem ben ve meclis üyesi arkadaşlarımız bunu yaparız. CHP grubunda 2 arkadaşımız konuştu. İkisi de birbiriyle çelişen ifadeler kullandı. 'Pagos' ismini bin yıllık Kadifekale'ye verdiğinizde orada yaşayan insanlara sordunuz mu? Sormadınız. Kim verdi? Bu şehri yöneten Belediye Başkanı verdi. Gelin bunu komisyonlara geri gönderelim. Sayın Tunç başkan konuyla zaten ilgilenecektir. Gelin gezelim birlikte mutlaka uygun bir yer buluruz."