İzmir gündem haberleri | İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı Güncel Haberler Gelen İzmir haberlerine göre İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 181 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ise yakalandı. İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 181 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 can salı ve 4 lastik bottaki 181 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 203 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Seferihisar Yunanistan İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir gündem haberleri | İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.