Ege sularında 65 göçmen kurtarılırken, 192 göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 65 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ağustos saat 14.06 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Ağustos günü saat 19.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Ağustos 06.30 sıralarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan iki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hareketli 2 yelkenli tekneyi durdurarak içerisinde bulunan toplam 192 göçmen yakaladı. Olayla ilgili teknedeki 5 kişi, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR