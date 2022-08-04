İzmir gündem haberleri | Dikili açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberleri | Dikili açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir gündem haberleri | Dikili açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Gelen İzmir haberlerine göre İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

 - Güncelleme:

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Dikili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title