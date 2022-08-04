İzmir gündem haberleri | Dikili açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Gelen İzmir haberlerine göre İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- Güncelleme:
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel