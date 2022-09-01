Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberleri... Bayındır'da toplu sünnet şöleni

Güncel Haberler

İzmir gündem haberleri... Bayındır'da toplu sünnet şöleni

İzmir haberlerine göre İzmir'in Bayındır İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 32 çocuk sünnet edildi.

İzmir'in Bayındır İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 32 çocuk sünnet edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Bayındır İlçe Başkanı Şevki Aksu, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve sünnet edilecek çocukların aileleri katıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen toplu sünnet etkinliğinin ailelere mübarek olmasını diledi.

Şahin, "MHP Bayındır İlçe Teşkilatımız burada böyle hayırlı bir iş yapmışlar. Sizlerin nezdinde emeği geçen ilçe teşkilatımıza bu toplu sünnet katkısından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Bayındır İlçe Başkanı Şevki Aksu da "2'incisini düzenlediğimiz sünnet etkinliğini önümüzdeki yıllarda da yine geleneksel hale getirerek devamını getirmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız sünnet töreninin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Bayındır İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title