İzmir haber! Bayındır'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı Güncel Haberler İzmir haberine göre İzmir'in Bayındır İlçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Bayındır İlçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yusuflu Mahallesinde, Hüseyin Mermer'e ait bir evin bahçesindeki 30 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpeği fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 30 metrelik kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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