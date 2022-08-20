İzmir gündem haberi: Tire'de 250 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler İzmir haberler... İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda 250 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda 250 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırlı Mahallesi Çavuş Çeşmesi bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Dron destekli operasyonda toprağa ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Hint kenevirlerini imha etti. Güncel Kaynak: AA / Dilek Ayvalı Hisarcık İzmir Tire Güncel Haberler

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