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İzmir gündem haberi... Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (2)

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İzmir gündem haberi... Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (2)

İzmir haberleri: ÇÖKEN PLATFORM İÇİN VİNÇ GETİRİLDİİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, megastar Tarkan'ın 9 Eylül'de konser vereceği dev platform çöktü.

ÇÖKEN PLATFORM İÇİN VİNÇ GETİRİLDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, megastar Tarkan'ın 9 Eylül'de konser vereceği dev platform çöktü. Yaşanan olayda 1 kişi yaralanırken, dev platformun kaldırılması için alana getirilen 3 vinç ile müdahale başlatıldı. Çöken platformun tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Tarkan Eylül İzmir Güncel Haberler

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