İzmir gündem haberi | Karşıyaka Belediyesi, Sekizinci Anaokulunu Hizmete Açtı… Veli Ağbaba: "Bu Ülkenin Çimentosu Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyettir"

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Karşıyaka Belediyesi, sekizinci anaokulunu İnönü Mahallesi’nde hizmete açtı. İlçenin tanınan eğitimci ve yazarları olan Zühal İzmirli ile Yücel İzmirli’nin adını taşıyan anaokulunun açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ülkemiz bugün Afganistan ya da Pakistan gibi değilse bunu borçlu olduğumuz değerlerimiz var. Cumhuriyetimiz, laikliğimiz, bizi hepsinden ayırıyor. Bunlara sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin çimentosu laiklik, demokrasi ve cumhuriyettir. Birileri bunları yıkmaya çalışabilir. Ama görüyoruz ki özellikle gençlerimiz bu değerlerin öneminin son derece farkında” dedi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, sekizinci anaokulunu İnönü Mahallesi'nde hizmete açtı. İlçenin tanınan eğitimci ve yazarları olan Zühal İzmirli ile Yücel İzmirli'nin adını taşıyan anaokulunun açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemiz bugün Afganistan ya da Pakistan gibi değilse bunu borçlu olduğumuz değerlerimiz var. Cumhuriyetimiz, laikliğimiz, bizi hepsinden ayırıyor. Bunlara sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin çimentosu laiklik, demokrasi ve cumhuriyettir. Birileri bunları yıkmaya çalışabilir. Ama görüyoruz ki özellikle gençlerimiz bu değerlerin öneminin son derece farkında" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Zühal-Yücel İzmirli Anaokulu'nun, İnönü Mahallesi'nde bugün yapılan açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zühal İzmirli, Yücel İzmirli, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Anaokulunun açılış kurdelesi çocukların da yer aldığı törenle kesildi.

"GENÇLER DEĞERLERİMİZİN FARKINDA"

Karşıyaka'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Veli Ağbaba şöyle konuştu:

"432 kilometre 'Hak, hukuk, adalet' diyerek yürüyen, dünyanın en uzun yürüyüşünü gerçekleştiren, tüm Türkiye için adalet arayan, ayıran değil birleştiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını, saygılarını iletmek istiyorum. Her şeye rağmen bugün bulunduğumuz topraklarda barış içerisinde, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayabiliyoruz. Bizimle aynı koşullarda kurulan diğer ülkelere baktığımızda Türkiye bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Ülkemiz bugün Afganistan ya da Pakistan gibi değilse bunu borçlu olduğumuz değerlerimiz var. Cumhuriyetimiz, hiç kuşkusuz laikliğimiz, bizi hepsinden ayırıyor. Bunlara sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin çimentosu laiklik, demokrasi ve cumhuriyettir. Birileri bunları yıkmaya çalışabilir. Ama görüyoruz ki özellikle gençlerimiz bu değerlerin öneminin son derece farkında.

"KARŞIYAKA TÜRKİYE'Yİ GÜZELLEŞTİREN BİR YER"

Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması, büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü hep şükranla anmamız gerekiyor. Atatürk'ün değerini bilmeliyiz. Ata'mızın en önem verdiği konu milli eğitimdir. Genel Başkanımızın da en çok önem verdiği şey anaokulları. Karşıyaka Belediye Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bugün 8. anaokulunu açıyoruz, 2024'e kadar umarım 20 yaparız. Sevgili Cemil Tugay ile başkan olunca tanıştık. Çok sevgili, özel bir dost. Vefalı olduğunu da bugün gördük. Zühal ve Yücel öğretmenlerimizin adını bu okula vermiş. Türkiye'ye örnek olabilecek bir şey. Onların isimlerinin yaşatılması çok değerli. Başkanımızı kutluyorum. İzmir'i ve Türkiye'yi güzelleştiren bir yer Karşıyaka. Türkiye'nin farklı yerlerinde Karşıyaka denince akıllara Atatürk, çağdaşlık, kadın-erkek eşitliği geliyor. Tüm Karşıyakalıları tekrar selamlıyorum, anaokulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

DOKUZUNCU ANAOKULU ALAYBEY'DE AÇILACAK

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'ya, yoğun çalışmaları arasında vakit ayırıp burada bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. CHP'nin siyaset anlayışında okul öncesi eğitim; bu alanda mevcut yerel yönetimlerin eliyle yatırım yapılması çok önemlidir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman 'Yeni anaokulları açın, okul öncesi eğitime önem verin' der. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak bugün 8'inci anaokulumuzu açıyoruz. Bir sonrakini de Alaybey'de açacağız; planlamamızı yaptık, çalışmaları yürüyor. Elbette binalar değil, o binalarda yaşananlardır esas önemli olan. Biz bu binaların içerisinde çocuklarımıza kuru bilgiler ezberletmeye çalışmıyoruz. Ülkesini seven, insanlarla ve arkadaşlarıyla barışık, oyun yoluyla sosyalleşmeyi öğrenen, atölye çalışmalarıyla dünyayı, şehri, doğayı tanıyan, yaratıcı olan, sanatta ve sporda yeteneklerini geliştirebilen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.

Çocuklarımıza özgür ve zengin ufuklar açmaya çalıştığımız bir eğitim yöntemi uyguluyoruz. Üzerinde bulunduğumuz topraklarla barışık olmalarını, Türkiye'nin zengin kültürüyle barışık olmalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu bilinçle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlarla, anaokullarımızla gurur duyuyorum. Yine bu anlayışla açtığımız yeni anaokulumuza Zühal ve Yücel İzmirli'nin adlarını vermek kadar güzel ve yakışan bir şey olamaz. Onları tanıyan herkes bilir; yürekleri iyilik ve sevgi dolu, üretken, zengin dünyaları olan insanlardır. Ben tanıdığım ilk günden bugüne kadar kendilerine sadece hayranlık duygusuyla baktım. Tüm Karşıyakalıların da aynı duyguları paylaştığını biliyorum. İyi ki varsınız."

"BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

"Bir eğitim yuvasında adımızın yaşayacak olması inanılmaz bir onur ve gurur" diyen Zühal İzmirli de "Çok mutluyum. Öyle inanıyorum ki bu yuvada vatana ve millete yararlı birçok hayırlı evladımız yetişecek. Ben bize bu onuru veren Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'a ve Meclis üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Yücel İzmirli ise şunları kaydetti:

"İki kişi bir roman yazınca konuşmalar birbirini tamamlıyor. Eşim biraz önce duygularını dile getirdi. Diğer kısmı da bana bıraktı. Bir eğitimci olarak bu haberi aldığımız günden beri büyük bir heyecan içindeyiz. Anadolu'da 10 yıl yaptığımız görevde eksikliğini hep hissettiğimiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak olan anaokullarıdır. Eğitimin temel taşıdır. Bu Karşıyaka'da hızlandığı için çok mutluyuz. Bu onuru bize sunan Başkanımız Cemil Tugay'a, Meclis üyelerine ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Başkanımızın eğitime ve eğitimcilere verdiği değeri göreve başladığı gün yaşadık. Karşıyaka'nın en yaşlı ve deneyimli öğretmeni Hasan Tahsin Abakan'ı evinde ziyaret etti. Onun öğretmen çocuğunu olduğunu orada öğrendim. Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı'nın bina soruyla ilgili sürekli yanımızda gördük. Latife Hanım Çalışma Grubu'nun büyük projesi vardı 'Mutlu Bilge Evi' diye. Onu desteklemesi; sanki bir halk hareketi gibi köylerdeki bu çalışmaları hem katkı hem birebir içinde olarak yapması da Başkanımızın her konuda olduğu gibi eğitimde de Karşıyaka için büyük bir şans olduğunu göstermiştir. Bugün açılışını yaptığımız anaokulunda çok nitelikli eğitimcilerle nice yaratıcı çocuklarımızı topluma kazandıracağız. İzmir güzelse sebebi Karşıyaka'dır. Karşıyaka aydınsa sebebi Karşıyaka'ya emeği geçmiş eli öpülesi o değerli eğitimcilerdir."