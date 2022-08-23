İzmir gündem haberi: İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı

Gelen İzmir haberine göre İZMİR'de balıkçılar, 'vira bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı.

İZMİR'de balıkçılar, 'vira bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Bereketli bir sezon olacağına inanıyorum. 1 Eylül'den itibaren av sezonunun başlamasıyla tezgahlardaki fiyatlar yarı yarıya düşer. Vatandaşlarımız bol miktarda ucuz balık tüketecektir" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da açılmak için hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor. Tekne motorları da gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çalışıyor.