Son dakika haberi... Kiraz'daki Yangın Kontrol Altına Alındı Güncel Haberler Son dakika haberi: İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatlık çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Alevlerden 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Kaynak: ANKA / Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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