İzmir gündem haberi: İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Güncel Haberler İzmir haberler... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale ediliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale ediliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Köy mezarlık mevkiinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yangının, yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Kaynak: ANKA / Güncel İzmir su Güncel Haberler

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