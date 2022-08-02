İzmir gündem haberi: İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Haberler

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İzmir gündem haberi: İzmir'de, tarım alanında yangın (2)

İzmir gündem haberi: İzmir'de, tarım alanında yangın (2)

Edinilen İzmir gelişmesine göre 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

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