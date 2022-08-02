İzmir gündem haberi: İzmir'de, tarım alanında yangın (2) Edinilen İzmir gelişmesine göre 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Tolga TAHÇI/ İZMİR, Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı Dikili İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir gündem haberi: İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.