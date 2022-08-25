İzmir gündem haberi... İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Günhan yönetiminde 35 YBS 84 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi Tombaklı mevkinde Ümit Sağlam idaresindeki 35 TRD 17 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Hatice ve Şakir Günhan çifti yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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