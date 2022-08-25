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İzmir gündem haberi... İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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İzmir gündem haberi... İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Günhan yönetiminde 35 YBS 84 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi Tombaklı mevkinde Ümit Sağlam idaresindeki 35 TRD 17 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Hatice ve Şakir Günhan çifti yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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